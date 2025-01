Autor do atentado de Nova Orleães que matou 14 pessoas tinha estado antes na cidade

O homem que conduziu uma carrinha contra uma multidão nos festejos de Ano Novo em Nova Orleães, matando 14 pessoas, esteve na cidade duas vezes antes e gravou um vídeo do Bairro Francês, revelou hoje o FBI.

Shamsud-Din Jabbar também viajou para o Cairo, no Egito, bem como para Ontário, no Canadá, antes do ataque, embora ainda não esteja claro se essas viagens estavam ligadas ao ataque, disse o vice-diretor-adjunto do FBI Christopher Raia numa conferencia de imprensa.

As autoridades federais acreditam que Jabbar, um cidadão norte-americano e veterano do Exército dos EUA, que agiu sozinho se inspirou no grupo extremista Estado Islâmico para realizar o ataque, considerado um ataque terrorista.

Lyonel Myrthil, agente especial do FBI encarregado do gabinete de Nova Orleans, disse que o suspeito do ataque viajou para o Cairo no verão de 2023 e depois para o Canadá alguns dias depois.

"Os nossos agentes estão a investigar onde foi, com quem se encontrou e como essas viagens podem ou não estar ligadas às suas ações aqui", disse Myrthil.

O ataque ao longo da Bourbon Street matou 14 pessoas, incluido um lusodescendente de 25 anos, além de Jabbar, abatido num tiroteio com a polícia depois de conduzir a sua carrinha a alta velocidade, contornando uma barricada e chocando contra a multidão.

Foi o ataque mais mortífero inspirado pelo EI em solo norte-americano em vários anos, revelando o que as autoridades federais alertaram ser uma ameaça ressurgente do terrorismo internacional.

Os planos de ataque incluíam também a colocação de bombas rudimentares no bairro, numa aparente tentativa de causar mais carnificina, disseram as autoridades.

Jabbar ingressou no Exército em 2007, servindo no ativo nas áreas dos recursos humanos e da tecnologia da informação e foi destacado para o Afeganistão de 2009 a 2010. Foi transferido para a Reserva do Exército em 2015 e saiu em 2020 com o posto de sargento.