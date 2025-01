Montenegro condena "horrendo ataque terrorista" em Nova Orleães

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, condenou hoje o "horrendo ataque terrorista" que causou 10 mortos em Nova Orleães e transmitiu a sua solidariedade ao povo americano e ao presidente norte-americano.

"Condeno veementemente o horrendo ataque terrorista em Nova Orleães, nos Estados Unidos", refere o primeiro-ministro numa mensagem publicada em português e em inglês na sua página oficial na rede social X.

Luís Montenegro expressa a sua solidariedade ao povo americano e ao presidente norte-americano, Joe Biden, e transmite "sentidas condolências às famílias das vítimas e votos de recuperação aos feridos".

Através da mesma rede social, também o Ministério dos Negócios Estrangeiros já tinha condenado o ataque e afirmado que "o Governo português está solidário com os cidadãos de Nova Orleães e com todo o povo americano", transmitindo ainda "condolências às famílias das vítimas e votos de pronta recuperação aos feridos".

Hoje de madrugada (pelas 03:00 na hora local), um homem lançou o veículo que conduzia contra uma multidão no movimentado Bairro Francês da cidade de Nova Orleães, no sul dos Estados Unidos. Pelo menos dez pessoas morreram, para além do atacante, e mais de 30 ficaram feridas.

O FBI está a investigar este ataque "como um possível ato de terrorismo", sem acreditar que o atacante tenha atuado sozinho.

O homem foi identificado como o cidadão norte-americano e veterano do exército Shamsud Din Jabbar, de 42 anos.

O ataque aconteceu durante as celebrações do Ano Novo e quando a cidade também se enchia de gente para o Sugar Bowl, um jogo de futebol americano universitário que se realiza hoje com a presença de milhares de pessoas.

A comissária da polícia Anne Kirkpatrick disse à imprensa que o ataque foi intencional e que o motorista estava "fortemente determinado a causar uma carnificina". Afirmou ainda que as autoridades estão a trabalhar para garantir a segurança do Sugar Bowl.