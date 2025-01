Pelo menos 10 mortos e 30 feridos em atropelamento em Nova Orleães

Pelo menos dez pessoas morreram e 30 ficaram hoje feridas depois de um veículo se ter dirigido contra uma multidão na Bourbon Street, em Nova Orleães, de acordo com a agência de emergências da cidade norte-americana.

A polícia de Nova Orleães disse anteriormente que estava a responder a um incidente com vítimas em massa, incluindo vítimas mortais. A agência de emergências NOLA Ready aconselhou as pessoas a manterem-se afastadas da zona.

Os feridos foram transportados para cinco hospitais locais.

O incidente ocorreu no final das celebrações do Ano Novo em Nova Orleães e horas antes do pontapé de saída do AllState Bowl, um jogo de futebol americano universitário realizado no Caesars Superdome, na cidade, com a presença esperada de milhares de pessoas.

Os meios de comunicação social norte-americanos citaram várias testemunhas que afirmaram que um camião se dirigiu a alta velocidade contra uma multidão na Bourbon Street, tendo o condutor saído e começado a disparar uma arma e a polícia respondido aos tiros.