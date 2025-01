Dia pode ser de chuva mas só no início

A foto que ilustra este artigo é um primeiro aviso para quem sai para a estrada este domingo, seja em trabalho, seja com intenções de passear. O IPMA prevê um domingo chuvoso, sobretudo ao longo da noite e início deste dia 5 de Janeiro. Aliás, há um aviso amarelo em vigor, embora até às 5h00. Até é possível que ao longo do dia o clima esteja propício a passeios.

Ainda assim, segundo o IPMA, o céu estará geralmente muito nublado, com períodos de chuva, por vezes forte até ao início da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros. Há, também, a possibilidade de ocorrência de trovoada até ao início da manhã.

Quanto ao vento será moderado (20 a 30 km/h) de sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até final da manhã, rodando para oeste/noroeste e enfraquecendo gradualmente.



No Funchal, em particular, um cenário parecido de céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva, por vezes forte até ao início da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros e, ainda, a possibilidade de ocorrência de trovoada até ao início da manhã.

O vento na capital soprará moderado (20 a 30 km/h) de sudoeste, tornando-se fraco (inferior a 15 km/h) a partir da tarde.



Por fim, no mar da costa Norte as ondas de noroeste com 1 a 2 metros e na costa Sul as ondas de sudoeste com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros, não parecem ser apetecíveis para estar ao pé da água, que terá temperaturas a rondas os 19 a 20º Celsius.

Refira-se que a Capitania do Porto do Funchal emitiu ontem um aviso para esta situação.