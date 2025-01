IFCN e Associação de Criadores de Gado reabilitam Ovil da Aboboreiras

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso (ACGSP) estão a trabalhar em conjunto para promover a reabilitação do emblemático Ovil das Aboboreiras, uma intervenção que se faz com recurso a meios próprios que alia conservação ambiental e desenvolvimento rural sustentável.

"Através desta parceria, o pastoreio tradicional realizado pelos rebanhos da ACGSP sai reforçado relevando o seu papel na manutenção do coberto vegetal das serras do Poiso, ajudando a controlar espécies vegetais invasoras e reduzindo a carga de combustível, contribuindo para a prevenção de incêndios florestais num esforço que beneficia também os espaços de lazer, que permanecem mais acessíveis e livres de vegetação indesejada", destaca o IFCN, que reforça que graças ao seu apoio, a Associação tem assegurado as condições necessárias para a condução adequada dos rebanhos, promovendo a gestão equilibrada dos recursos naturais.