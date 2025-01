LIVRE estende prazo de candidaturas às Primárias

Na sequência da marcação de Legislativas Regionais antecipadas para o dia 23 de Março de 2025, e nos termos do Artigo 6.° do Regulamento de Primárias do Livre e, conforme deliberação da 114ª reunião plenária da Assembleia do Livre, a Comissão Eleitoral deste Processo de Primárias Abertas do Livree deliberou alargar o prazo de recepção de candidaturas e de inscrições para o colégio eleitoral até dia 27 de Janeiro, com revisão dos prazos das etapas subsequentes.

Numa nota enviada à comunicação social, o partido atesta que “o processo de primárias abertas reforça o compromisso do partido com a transparência e a participação democrática, permitindo a participação de qualquer pessoa, seja como candidata ou como eleitora, e que subscreva e perfilhe os valores do Livre”.

As pré-candidaturas e inscrições para o colégio eleitoral estão, agora, abertas até ao dia 27 de Janeiro de 2025.