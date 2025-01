Cafôfo atira que SESARAM está a "desguarnecer os cuidados primários para atender os serviços de urgência”

O presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, acusou esta terça-feira, 21 de Janeiro, o Serviço de Saúde da Região de "desguarnecer os cuidados primários para atender os serviços de urgência”.

Durante uma visita realizada esta manhã ao Centro de Saúde do Porto Moniz, o líder socialista criticou que o Sistema Regional de Saúde "está a funcionar ao contrário", já que “se olha só para as urgências”, deixando de lado os cuidados primários.

Garantindo que o investimento nos cuidados de saúde primários será uma prioridade com um Governo liderado pelo PS, Paulo Cafôfo justificou que além de reduzir os gastos com a saúde, o investimento nos centros de saúde "permite uma diminuição das pessoas a recorrerem às urgências e nos internamentos, porque estaremos a olhar para a prevenção e não para a doença.

“Olhar para a prevenção é o caminho certo para os madeirenses terem melhor saúde”, sustentou.

Segundo Paulo Cafôfo, a melhoria do serviço de urgência não deve ser feita à custa dos cuidados primários: “Não podemos ter médicos que estão neste momento a cancelar ou a adiar consultas nos serviços primários e a irem trabalhar para as urgências, até porque isto depois tem o efeito contrário, porque doentes crónicos que deviam ter a consulta e o atendimento com o seu médico de família não têm, essa consulta é adiada, há uma descompensação e vão, precisamente, para as urgências engrossar o número de pessoas que vão a estes serviços”.

O presidente do PS-Madeira aproveitou a ocasião para se congratular com a abertura dos serviços de urgência dos centros de saúde do Porto Moniz e de Santana durante 24 horas.“Isto hoje é uma realidade e deve-se ao PS, que nunca desistiu de estar ao lado das populações nesta reivindicação”, disse Paulo Cafôfo, realçando que estes serviços são fundamentais nestes concelhos, caracterizados pelo despovoamento.

“Se nós não tivermos serviços públicos de saúde de proximidade, estaremos a contribuir para que mais pessoas saiam do concelho e não estaremos a atrair novas pessoas. Portanto, esta é uma medida muito importante, que se deve ao PS”, reforçou.