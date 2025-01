Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Madeira dispensa nova lei dos solos. Alteração legislativa criada para garantir terrenos disponíveis para habitação não se aplica à Região. Governo opta por outros mecanismos para responder às mais de 4.300 famílias à espera de casa. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 10.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. “Eu não quero fazer políticas, quero executá-las”. O novo presidente da Protecção Civil da Madeira, Richard Marques, assume em entrevista ao DIÁRIO, que a inovação e a optimização são prioridades para o serviço.

Lei eleitoral condiciona data da dissolução do parlamento.

Fique também a saber que Professores universitários julgados por difamação. Processo judicial arrola como testemunhas várias figuras públicas.

E, por fim, António Zambujo é cabeça-de-cartaz da Semana do Mar. Músico português actua no Porto Moniz a 22 de Julho, no primeiro dia do evento que também dá palco aos artistas regionais.