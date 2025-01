Infarmed alerta para suspensão de distribuidor de medicamentos por desrespeitar boas práticas

O Infarmed alertou hoje as entidades portuguesas para não comercializarem medicamentos com o distribuidor romeno An-Ra S.R.L., que viu a atividade suspensa por não respeitar as boas práticas de distribuição.

Em comunicado, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde chamou a atenção para o alerta lançado pela autoridade competente romena e apelou a quem tenha adquirido medicamentos ao distribuidor em causa, e/ou tenha sido contactado por este, que contacte o Infarmed através do e-mail [email protected].

O relatório de não-conformidade com as boas práticas de distribuição de medicamentos para uso humano pode ser consultado na base de dados de acesso público EudraGMDP, acrescenta.