Falta de medicamentos compromete Urgência

A notícia que faz a manchete da edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO revela que a falta de medicamentos compromete o Serviço de Urgência. Há tratamentos alterados por causa da escassez de fármacos no hospital do Funchal e há fornecedores que recusam satisfazer necessidades do SESARAM devido a atrasos nos pagamentos.

Nesta edição, leia também que a ‘Rota 101’ persegue meta solidária. A Associação das Doenças Neuro-músculo-esqueléticas relança volta à ilha para angariar fundos com o objectivo de equipar o ginásio da instituição.

Mas há mais para ler nestas páginas. Depois de quatro décadas de luta na hotelaria, em entrevista Adolfo Freitas fala da “indústria do sacrifício” e critica o patronato que se serve dos trabalhadores e dos migrantes. O sindicalista está à beira de se recandidatar.

Miguel de Sousa fecha ciclo na ECM. Este é outro dos temas desta edição. O patrão da cervejeira madeirense reforma-se após 32 anos na administração da empresa. Nuno Moinhos é o novo CEO.

Por fim, o último destaque dá conta de que Tiago Margarido espera dificuldades, mas está confiante para o jogo de mais logo, com o FC Porto. “Temos as nossas armas”, aponta o técnico alvi-negro.

