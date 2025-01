Meloni compromete-se com a libertação da jornalista italiana detida no Irão

A primeira-ministra italiana reafirmou hoje o seu compromisso para a libertação imediata da jornalista Cecilia Sala, detida no Irão desde dezembro, após uma reunião com membros do seu executivo e de receber a mãe da repórter.

O caso de Sala, detida desde 19 de dezembro e que está a causar tensão nas relações de Itália com Teerão, tem vindo a escalar nos últimos dias, o que levou Giorgia Meloni a realizar uma primeira reunião para abordar o assunto com outros membros de sua coligação, entre eles o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, o titular da Justiça, Carlo Nordio, e o seu conselheiro diplomático.

"No final da reunião, o Governo confirma o seu compromisso com as autoridades iranianas para a libertação imediata de Cecilia Sala e, enquanto isso, espera um tratamento respeitoso da dignidade humana", adiantou o gabinete de Meloni em comunicado.

O Irão argumenta que deteve Sala por "violar as leis" da República Islâmica.

O caso desta jovem repórter de 29 anos parece estar ligado a Mohammad Abedini, um engenheiro iraniano que foi detido no aeroporto de Milão em 16 de dezembro, na sequência de um pedido de extradição dos Estados Unidos.

Os EUA acusam-no de terrorismo, de fornecer informações e de colaborar com a Guarda Revolucionária Iraniana.

"Abedini se encontra atualmente em prisão preventiva a pedido das autoridades estaduais norte-americanas. O Governo reitera que a todos os detidos é garantido tratamento igual, de acordo com a lei italiana e as convenções internacionais", salientou o Governo italiano no comunicado.

Meloni pretende que na sexta-feira o parlamento italiano seja informado da situação relativa a Sala, depois de os partidos da oposição terem pressionado o Governo sobre o assunto nas últimas horas.

Durante a tarde, a primeira-ministra conversou por telefone com o pai da repórter, Renato Sala, e recebeu a mãe no seu gabinete.

Cecilia Sala foi detida em 19 de dezembro pelas autoridades policiais de Teerão quando estava no país a fazer reportagens e, segundo o Governo de Roma, foi colocada em isolamento na prisão de Evin, considerada das piores do país.

Natural de Roma, é correspondente do diário italiano Il Foglio e tem também o seu próprio 'podcast'. Trabalhou em redações e foi jornalista 'freelancer', lidando sobretudo com assuntos de política internacional.

A 10 de janeiro de 2022, Sala tornou-se autora e voz de um novo 'podcast' chamado "Stories", publicado pela Chora Media, que conta diariamente histórias de todo o mundo.