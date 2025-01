Moscovo acusa Kiev de ataques contra sete regiões da Rússia

As defesas antiaéreas russas abateram um total de 33 'drones' ucranianos sobre sete regiões do país, durante a madrugada, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

De acordo com o relatório militar, 14 dos 'drones' destruídos foram abatidos sobre o território da região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

Os restantes 'drones' foram abatidos sobre as regiões de Kaluga, Belgorod, Kursk, Ryazan, Oriol e na República da Tartária.

O Ministério da Defesa da Rússia comunicou inicialmente o abate de um 'drone' sobre a região russa da Tartária, mas mais tarde aumentou para três o número de aparelhos aéreos não tripulados ucranianos destruídos na zona. que fica situada a mais de 500 quilómetros do ponto mais próximo da fronteira ucraniana.

Devido ao ataque, as autoridades tártaras, que não registaram danos ou vítimas, suspenderam as operações em três aeroportos da república autónoma, incluindo na cidade de Kazan.

As autoridades de Kiev, referindo-se ao ataque contra a Tartária, disseram que em Kazan está instalada uma fábrica de bombardeiros russos Tu-22M3 e Tu-160 e outras empresas importantes para a aviação militar russa, incluindo uma unidade de produção de helicópteros e instalações que produzem explosivos para mísseis.

Por outro lado, as defesas aéreas ucranianas reclamaram o abate de 93 'drones' russos (Shahed) e outros 'drones' em várias regiões do centro, leste, nordeste, norte e sul do país.