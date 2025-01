Montenegro recorda "sentido patriótico" e ligação histórica de Rocha Vieira a Macau

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recordou hoje Rocha Vieira como "um dos mais brilhantes militares a dar corpo ao sentido patriótico de ser português", destacando a sua ligação "histórica e marcante e Macau".

O tenente-general Vasco Rocha Vieira, último governador português de Macau e antigo Chefe do Estado-Maior do Exército, morreu hoje de madrugada aos 85 anos, confirmou à Lusa fonte oficial daquele ramo militar.

"O general Vasco Rocha Vieira foi um dos mais brilhantes militares a dar corpo ao sentido patriótico de ser português, com especiais serviços na consolidação da nossa democracia e na ligação histórica e marcante a Macau, onde foi o último governador", escreveu Luís Montenegro, numa publicação na rede social X.

O primeiro-ministro apresentou ainda condolências à família e amigos e disse guardar de Rocha Vieira "gestos de amabilidade e palavras de responsabilidade cívica e política".

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje "profundo pesar" pela morte do tenente-general Vasco Rocha Vieira, recordando-o como "um dos mais ilustres oficiais" do Exército e enaltecendo o seu "marcado patriotismo".

Vasco Joaquim Rocha Vieira nasceu em 16 de agosto de 1939.

Foi Chefe do Estado-Maior do Exército e, por inerência, membro do Conselho da Revolução entre 1976 e 1978.

Desempenhou as funções de ministro da República dos Açores (1986-1991) e em 1991 foi nomeado para governador de Macau pelo então Presidente da República português, Mário Soares.

Foi o 138.º e último governador português de Macau, cargo que ocupou até 1999, quando se processou a transferência do território para a China.

Em 2015, foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada pelo ex-Presidente Cavaco Silva.

Anteriormente, fora condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (1986), atribuída pelo general Ramalho Eanes, com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo (1996), conferida por Mário Soares, e com o Grande Colar da Ordem do Infante D. Henrique (2001), atribuída por Jorge Sampaio, uma condecoração atribuída excecionalmente, já que é normalmente destinada a chefes de Estado.

Era licenciado em Engenharia Civil e tirou vários cursos e especialidades, incluindo o Curso Geral de Estado-Maior, o Curso Complementar de Estado-Maior, o Curso de Comando e Direção para General Oficial e o Curso de Defesa Nacional.

De acordo com uma nota do Exército o velório vai ocorrer na quinta-feira, entre as 17:00 e as 22:00, na Capela da Academia Militar, em Lisboa.

Na sexta-feira, o velório será retomado às 10:00, seguido de uma missa antes de almoço. Após as cerimónias em Lisboa, o cortejo seguirá para o Algarve, onde irá decorrer o funeral, no Cemitério Municipal de Lagoa.