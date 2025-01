Bernardo Teixeira com um bom arranque de época no Tour of Sharjah

O arranque de época para o ciclista madeirense Bernardo Teixeira (Óbidos Cycling Team) deu-se no Dubai entre os dias 23 e 28 de Janeiro, no Tour of Sharaj, uma prova UCI de categoria 2.2.

Num pelotão de quase 180 unidades, o arranque deu-se de uma forma nervosa, numa etapa de 133.2kms que não obstante do final com uma subida explosiva, fez-se a uma média de 42km/h, onde Bernardo terminou em 99.º lugar.

Logo no início da etapa as quedas foram protagonistas, com Bernardo a ficar envolvido numa delas, sendo obrigado a 20kms de esforço para recuperar um lugar no pelotão, esforço que veio a pagar na entrada da subida final sendo obrigado a gerir os últimos quilómetros da etapa.

A 2.ª Etapa reservou ao pelotão 127kms planos, onde as fugas foram sempre mantidas a uma curta distância também fruto da média elevada, etapa em que Bernardo chega a poucos segundos do pelotão principal, num dia em que os últimos quilómetros da corrida tiveram médias superiores a 50kms/h. Ainda receoso da queda sofrida no dia anterior, Bernardo optou por ficar num grupo que abordou os últimos quilómetros de uma forma mais cautelosa, treinando em 139º na etapa e passando a ocupar o 101º lugar na classificação geral.

No terceiro dia, dia de contra-relógio individual e de Bernardo Teixeira que é um ciclista completo e de provas por etapas, fazendo um bom crono, nos 11.1kms, alcançando o 68.º lugar na etapa a 1min22s do vencedor, resultado que também lhe permitiu subir a 94.º na classificação geral.

A 4.ª Etapa foi a etapa rainha da corrida, com uma difícil chegada a Al Suhub Rest Area, em Khorfakkan, numa tirada de 132.3kms com 2700d+, que ainda assim não impediu médias de 41km/h para os ciclistas que discutiram a etapa.

Bernardo Teixeira conseguiu aguentar o pelotão até ao início da ultima subida, onde viu-se obrigado a meter o seu ritmo desde cedo, terminando em 76.º na etapa e subindo a 77.º da geral.

A 5.ª e última etapa tinha tudo para ser 121kms tranquilos, com uma fuga a ser controlada por um pelotão e uma chegada ao sprint, mas como as corridas na prática são sempre imprevisíveis, os primeiros 60kms desta etapa também o foram, com médias de 50kms/h, 2 grandes pelotões divididos e foi a etapa em que Bernardo Teixeira "mais sofreu” para se manter colado ao 2.º pelotão, que levou vários quilómetros até conseguir recolar com o pelotão da frente.