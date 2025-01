Nicolás Maduro diz estar preparado para luta armada na defesa da Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que se está a preparar de maneira permanente para a "luta armada" na "defesa da democracia, da paz e da estabilidade" do país.

"Eles pensam que estamos a jogar. Não estamos a jogar. Estamos a preparar-nos permanentemente para a luta armada em defesa da democracia, da paz, da institucionalidade, da estabilidade e do direito ao futuro da Venezuela", disse na quinta-feira.

Maduro falava no "balcão do povo", do palácio presidencial de Miraflores, ao finalizar uma marcha de simpatizantes que assinalou o 67.º aniversário da queda da ditadura de Marco Pérez Jimenez e coincidiu com o segundo e último dia de exercícios militares e policiais do Escudo Bolivariano 2025.

"Há que estar preparado para defender a paz", vincou, sublinhando que os exercícios são uma maneira de estar alerta perante ameaças internas e externas.

Maduro sublinhou a importância da colaboração entre o Governo, as Forças Armadas e o povo para manter a estabilidade e a paz na Venezuela, sendo chave para enfrentar qualquer tentativa de desestabilização.

"Estamos em luta permanente contra os inimigos do povo, da paz, contra os terroristas e os criminosos", disse Maduro, que acusou dois ex-presidentes da Colômbia, Iván Duque e Álvaro Uribe, de enviar drogas a grupos criminosos na Venezuela, em coordenação com a oposição venezuelana.

Durante dois dias, 22 e 23 de janeiro, a Venezuela realizou os exercícios militares e policiais do Escudo Bolivariano 2025, com 150 mil oficiais envolvidos, com o propósito de avaliar a capacidade de defesa do país.

Em 12 de janeiro, o ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe (2002-2010) pediu uma intervenção internacional, apoiada pelas Nações Unidas, para afastar Maduro do poder.

O pedido ocorreu um dia depois de Maduro tomar posse para um terceiro mandato de seis anos, apesar de a oposição contestar os resultados das últimas eleições presidenciais.

"Pedimos uma intervenção internacional, de preferência apoiada pelas Nações Unidas, para remover estes tiranos do poder e convocar imediatamente eleições livres", disse Uribe, num evento político em Cúcuta, nas proximidades da fronteira colombo-venezuelana, citado pela agência de notícias EFE.

O ex-presidente da Colômbia apelou ainda às Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela para que "cumpram as suas funções de acordo com a Constituição" venezuelana e "ajudem a desalojar a ditadura".

Em resposta, Nicolás Maduro disse que "a Venezuela tem--se preparado, juntamente com Cuba, com a Nicarágua, com os nossos irmãos mais velhos do mundo, para que, se um dia tivermos de pegar nas armas para defender o direito à paz, o direito à soberania e os direitos históricos da nossa pátria, possamos travar a batalha e voltar a ganhá-la".