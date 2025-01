CDU denuncia que MEO/Altice propôs aumento salarial de 0 euros para os trabalhadores

A CDU realizou, esta sexta-feira, no âmbito da acção 'Aumentar salários e pensões, para uma vida melhor' uma iniciativa de contacto com trabalhadores de diversas empresas da Região onde os" lucros são de milhões, a produtividade dos trabalhadores aumenta, mas não existe valorização salarial", denunciando que "na MEO/Altice apesar dos lucros fabulosos da empresa de mais de 700 milhões de euros só no terceiro trimestre de 2024, a administração da empresa propõem um aumento salarial de zero euros para os seus trabalhadores."

Junto às instalações da empresa Altice o dirigente da CDU, Ricardo Lume referiu que "existe uma grande contradição entre o discurso dos Governantes e das grandes multinacionais em relação ao que praticam realmente"

Ouvimos dizer que para garantir a valorização dos salários é necessário aumentar a riqueza e a produtividade, mas a realidade é que as empresas que mais lucram são as que mais exploram os trabalhadores, são as que menos valorizam os salários dos seus funcionários, muitos deles especializados, que já estão a auferir o salário mínimo devido há não existência de aumentos salariais." Ricardo Lume

O partido destaca que este é apenas mais um exemplo que demonstra a contradição deste sistema, pois são as empresas que mais facturam as que não querem valorizar os salários dos seus funcionários que são quem lhes garante os lucros. "Esta realidade acontece num ano em que o Governo da República reduziu em 5% o IRC imposto sobre o rendimento do capital, com o argumento que essa medida iria garantir mais investimento, mais trabalho e melhores salários, na verdade o que está a acontecer é precisamente o contrário", diz, em nota enviada.

"Os trabalhadores não estão condenados a esta política de desrespeito por quem cria o lucro das empresas que são os trabalhadores, é possível com a luta organizada assegurar o aumento dos salários e a valorização dos trabalhadores", aponta Ricardo Lume, alertando que os trabalhadores "sabem que podem sempre contar com a CDU para defender as suas justas reivindicações."