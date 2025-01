'Titanic' esgotava salas de cinema na Madeira em 1998

A Madeira não escapou à 'febre' pelo filme 'Titanic' e, em 1998, esgotava salas de cinema na Região, inclusive com dias de antecedência das respectivas sessões.

Na edição impressa do DIÁRIO de 28 de Janeiro de 1998, Teresa Mizon estimava que cerca de 4 mil pessoas já tinham assistido à película, na Madeira, em menos de uma semana de exibição. Algumas sessões ficavam esgotadas com dias de antecedência

A programado explicava que o filmes estava rodeado de uma imensa campanha de marketing, que fez disparar o interesse pelo mesmo. Além disso, tudo foi feito numa escala "gigantesca". "O lendário navio foi recriado a uma escala de 90%, lembrou, e há inúmeras personagens. Por outro lado, trata- se de uma história presente no imaginário colectivo de todos", apontava o DIÁRIO.

Apesar da história ser sobejamente conhecida, James Cameron conseguiu dar-lhe um fim que muitos não esperavam, pelo que o sucesso a isso era atribuído.

A verdade é que, passados 27 anos, o filme continua a ser transmitido nas televisões, está disponível em várias plataformas streaming e continua a ser uma das histórias mais conhecidas do grande público. O filme permitiu ainda 'imortalizar' a música 'My Heart Will Go On', interpretada por Celine Dion.