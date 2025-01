Lula da Silva conversa com Putin e deverá ir à Rússia em Maio

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou esta segunda-feira com o Presidente russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia e indicou que deverá visitar a Rússia em maio, de acordo com informações divulgadas pelo Governo brasileiro.

"O Presidente Lula [da Silva] agradeceu o convite russo para a comemoração, em Moscovo, dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, em 09 de maio, e indicou intenção de comparecer", lê-se num comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Numa conversa por telefone, Putin e Lula da Silva teriam abordado também a guerra na Ucrânia, que está prestes a completar três anos.

De acordo com o comunicado do Governo brasileiro, Putin demonstrou interesse no grupo lançado pelo Brasil e pela China para promover negociações de paz e pôr fim ao conflito iniciado pela invasão russa ao território ucraniano, em 24 de fevereiro de 2022.

"Lula da Silva expressou sua preocupação com o cenário internacional e reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz. Putin agradeceu a contribuição de atores como o Brasil para a busca de uma solução para o conflito na Ucrânia e demonstrou interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na ONU em setembro passado", lê-se no comunicado.

Além disso, o Presidente russo teria sugerido a retomada da Comissão Bilateral de Alto Nível entre Brasil e Rússia, expressou apoio à presidência brasileira do bloco de países emergentes BRICS (grupo fundado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, entretanto alargado a outros Estados) e manifestou disposição de continuar a trabalhar no avanço de iniciativas em favor da facilitação do comércio e dos investimentos entre os membros do BRICS e em outras áreas.