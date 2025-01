CDU volta a denunciar "desastrada e negligente política habitacional"

A CDU realizou uma iniciativa política, hoje, no Bairro do Vale Paraíso, na freguesia da Camacha, onde o coordenador regional, Edgar Silva, voltou a reivindicar "habitação digna".

"Aqui se vê como não basta que os governantes entreguem um abrigo às famílias que pagam arrendamento social. Para que seja garantido o direito à habitação é necessário que se criem condições de habitabilidade digna. Ora, o que acontece no Bairro Social do Vale Paraíso é oposto do que deveria ser uma habitação. A Câmara de Santa Cruz colocou famílias junto a uma fábrica que, paredes meias com os alojamentos, provoca uma tremenda poluição, que atenta contra a saúde pública, que gera poluição insuportável", disse após visitar as habitações sociais que são da responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Para a CDU, "este é um dos mais cruéis exemplos do que, em situação alguma, pode ser a habitação social". E prossegue: "Pelo facto de as pessoas só poderem pagar um arrendamento social não podem os governantes tratar aquelas populações como se estivessem diminuídas nos seus direitos ou com menor dignidade, como se fossem cidadãos de segunda ou de terceira categoria".

Como referiu Edgar Silva, "os governantes mentiram e procuraram enganar as populações do Vale Paraíso, na Camacha". E justifica: "Disseram os governantes que a fábrica junto aos apartamentos deixaria de fazer barulho, que deixaria de ser um foco de poluição, que deixaria de libertar fumos tóxicos, que deixaria de lançar cinzas da combustão". "Passaram-se alguns meses e tudo continua na mesma. As populações sentem-se enganadas", lamenta.

Nesta intervenção política, denunciou ainda "a desastrada e negligente política habitacional que trata as populações com menores meios económicos como se fossem o lixo da sociedade".

Para a CDU, "o direito a uma habitação digna é cada vez mais da maior actualidade política na Região Autónoma da Madeira". No entanto, e conforme acrescentou, "no concelho de Santa Cruz existem situações de desrespeito grosseiro pelos direitos fundamentais de quem deveria ter direito a uma habitabilidade digna".