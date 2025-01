PAN classifica como "vitória" a equiparação dos bombeiros voluntários aos profissionais

O PAN Madeira classifica como uma "vitória" a equiparação dos bombeiros voluntários aos bombeiros profissionais.

Em nota emitida, o partido reforça o seu compromisso com a melhoria das condições de trabalho e o reconhecimento do esforço dos bombeiros, tanto voluntários quanto profissionais, nas associações humanitárias de bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

O PAN relembra que esteve reunido em Julho de 2024 com o secretário Regional da tutela, onde "alertou para a necessidade urgente de equiparação entre bombeiros voluntários e profissionais".

Este encontro representou um marco importante na defesa de condições mais dignas para esta classe que desempenha um papel essencial na proteção da comunidade. Neste sentido, o partido afirma que esta concretização é uma vitória de todos os bombeiros/as e da união de esforços na procura de melhores condições. PAN Madeira

"Foi no âmbito desta reunião e das negociações para o programa e orçamento, que foi assumido este compromisso de criação de uma portaria. É lamentável que o mesmo Presidente que em Dezembro de 2024 usava os bombeiros como instrumento de chantagem para aprovação do orçamento 2025, seja agora o mesmo que quer tirar proveito das medidas alcançadas.", refere a porta-voz do PAN, Mónica Freitas

O PAN Madeira assegura que continuará a acompanhar de perto o desenvolvimento desta portaria e todas as questões relacionadas com a valorização da classe dos bombeiros, tendo consciência de que "é preciso fazer mais e ainda há muito por melhorar".