Associação de Professores na Madeira promove conferência sobre Inteligência Emocional

A Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção da Madeira promove, no próximo dia 15 de Fevereiro, uma conferência subordinada ao tema 'Inteligência Emocional: o caminho para o sucesso e bem-estar'.

O evento tem como objectivos centrais fomentar o bem-estar e o sucesso de forma global, criar ambientes equilibrados e produtivos que potenciem o desenvolvimento pleno dos participantes, promover a autogestão emocional através de estratégias simples e eficazes para lidar com as emoções em momentos de maior desgaste, incentivar a motivação e o entusiasmo mesmo diante de desafios diários, e reforçar a inteligência relacional, melhorando a comunicação, empatia e respeito nas relações interpessoais. A conferência será proferida por Verónica Faria, mentora, coach e especialista em Inteligência Emocional.

Além de sua actuação como mentora e coach, Verónica Faria é autora do livro 'Desperte o Melhor de Si, uma Jornada Rumo ao Sucesso', lançado em Setembro de 2022. Este trabalho reflete sua dedicação ao desenvolvimento pessoal e ao bem-estar emocional. A Mestre Verónica Faria também conduz formações e workshops focados em inteligência emocional e desenvolvimento pessoal, incluindo temas como o Eneagrama, uma ferramenta que auxilia no autoconhecimento e na compreensão dos diferentes perfis de personalidade.

Durante o evento, serão explorados temas como os pilares estratégicos da Inteligência Emocional – autoconsciência, autogestão emocional, automotivação e consciência social –, os conceitos de bem-estar e sucesso, o desenvolvimento da Inteligência Emocional e a sua aplicação ao contexto educacional.

A formação, acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), tem uma duração de 4 horas (Acção de Curta Duração) e é válida para efeitos de progressão na carreira. Destina-se a educadores de infância, professores dos ensinos básico e secundário, docentes de educação especial, técnicos de educação e encarregados de educação interessados no tema.

De acordo com o Professor Luís Alves, responsável pela formação da ANP Madeira, a conferência integra o plano de formação da associação, que, ao longo do segundo período lectivo, prevê realizar mais de 16 formações acreditadas ou validadas em diversas áreas. As iniciativas visam atender às necessidades formativas dos docentes da Madeira e do Porto Santo.

O evento terá lugar no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, das 9 às 13 horas. As inscrições são limitadas e podem ser realizadas até ao dia 12 de Fevereiro através do site www.anprofessores.pt.