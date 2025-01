PS também pede ao Governo relatório sobre a pobreza na Madeira

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira vai solicitar ao Governo Regional, nomeadamente à secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, o estudo de caraterização da pobreza na Região, o qual, já está concluído há três meses, mas continua "na gaveta".

Os socialistas vão dar entrada na Assembleia Legislativa da Madeira a um requerimento dirigido à Secretaria liderada por Ana Sousa, reivindicando a necessidade de a realidade sobre a pobreza ser tornada pública o quanto antes. Isto quando, adianta Paulo Cafôfo, "temos um Governo Regional que já nos habituou a desvalorizar e a esconder" esta problemática, com o propósito de disfarçar a ineficiência das políticas públicas que têm vindo a ser implementadas. "A verdade é que, ano após ano, a Madeira está sempre no pódio das regiões com maior risco de pobreza e exclusão social do País", afirma o presidente e líder parlamentar do PS-Madeira, considerando que isso é sintomático de que as políticas sociais seguidas não têm sido as correctas e que não tem havido uma justa distribuição da riqueza, com o fosso entre os mais ricos e os mais pobres a ser cada vez mais profundo.

No requerimento, o PS-Madeira solicita que a Secretaria da Inclusão faculte o referido estudo, realizado pelo núcleo regional da Rede Europeia Anti-Pobreza, o qual, como referido, foi anunciado há quase dois anos e finalizado há três meses, com um custo de 130 mil euros.

Paulo Cafôfo entende que é imperativo que esses resultados sejam conhecidos o quanto antes, não aceitando que o PSD – que ainda governa a Região – os "mantenha trancados a sete chaves" até à realização das eleições regionais. "O que esconde o Governo Regional? Teme que esses resultados exponham, de facto, uma realidade mais preocupante do que aquela que quer fazer crer e, assim, evitar que isso tenha influência nos resultados eleitorais?", questiona o líder dos socialistas.

Em nome da transparência, o presidente do PS-Madeira vinca que o Executivo tem de responder às solicitações dos deputados, legitimamente eleitos pela população. "Não podemos ter um Governo que continua a ocultar informação, nem, muito menos, como temos visto, altos responsáveis do PSD a ofenderem quem está numa situação de maior fragilidade, dizendo que o que existe é uma miséria de cabeça", sentencia Paulo Cafôfo, rematando que é tempo de agir com clareza e verdade.