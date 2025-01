PAN Madeira rectifica comunicação sobre bombeiros da Região

Na sequência do anterior comunicado referente aos bombeiros, o PAN Madeira afirma que se deu "uma troca de conceitos na informação veiculada" pelo partido e vem "lamentar profundamente a situação e os eventuais transtornos que possa ter causado".

Nesse sentido, o PAN Madeira enviou às redações novo comunicado, reforçando o seu compromisso com a melhoria das condições de trabalho e o reconhecimento do esforço dos bombeiros/as, tanto voluntários/as quanto profissionais, nas associações humanitárias de bombeiros da Região.

O partido relembra que esteve reunido no dia 26 de Julho de 2024 com o secretário regional da tutela, onde alertou para a necessidade urgente de equiparação entre bombeiros profissionais das Associações Humanitárias aos Bombeiros Sapadores. "Este encontro representou um marco importante na defesa de condições mais dignas para esta classe que desempenha um papel essencial na proteção da comunidade. Neste sentido, o partido afirma que esta aproximação é uma vitória de todos os bombeiros/as e da união de esforços na procura de melhores condições, no entanto ainda há muito por fazer", pode ler-se.

Foi no âmbito desta reunião e das negociações para o programa e orçamento, que foi assumido este compromisso de criação de uma portaria. É lamentável que o mesmo Presidente que em Dezembro de 2024 usava os bombeiros como instrumento de chantagem para aprovação do orçamento 2025, seja agora o mesmo que quer tirar proveito das medidas alcançadas, no entanto ainda há muito por fazer para valorizar efetivamente esta classe profissional Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira

O PAN Madeira garante que irá continuar a acompanhar de perto "o desenvolvimento desta portaria e todas as questões relacionadas com a valorização da classe dos bombeiros, tendo consciência que é preciso fazer mais e ainda há muito por melhorar".