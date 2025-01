Seis pontuações em oito ralis no ‘regional’ 2025

Dos oito ralis que fazem parte do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2025 apenas contam para efeitos de pontuação final absoluta os seis melhores resultados. Esta é a principal novidade do respectivo regulamento desportivo, que hoje foi finalmente publicado na página oficial na Internet da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Uma decisão que, na prática, confirma aquilo que o presidente da FPAK, Ni Amorim, havia sugerido na entrega de prémios do campeonato de 2024, realizada no início do corrente mês de Janeiro.

Outra novidade, que segue aquilo que já sucedeu no ano passado no Campeonato de Portugal de Ralis, tem a ver com a criação do Campeonato Masters Ralis Coral da Madeira, destinado a pilotos e navegadores com idade igual ou superior a 50 anos.

Por outro lado, o combustível a ser utilizado pelas equipas da categoria Rally2 é livre, excepção feita ao Rali Vinho da Madeira, onde por força da sua integração no calendário FIA e no Campeonato de Portugal de Ralis 2025, é obrigatória a utilização da gasolina sintética.