PAN Madeira exige ”uma educação que responda às necessidades da sociedade”

No Dia Internacional da Educação, o PAN Madeira destaca "a urgência de transformar o sistema educativo regional", que continua preso ao passado e incapaz de preparar as novas gerações para os desafios do futuro.

“Acreditamos que a educação deve ser um motor de mudança e justiça social, e não apenas uma ferramenta para manter o status quo. É inadmissível que o acesso ao ensino superior continue a ser um privilégio de alguns. Propinas elevadas e a falta de apoios eficazes colocam barreiras que excluem milhares de jovens. Neste sentido o partido PAN considera urgente reduzir os custos de acesso à educação e alargar as bolsas de estudo, garantindo que ninguém fique para trás por razões económicas. Para tal é fundamental a redução do valor das propinas.

Além disso, não podemos ignorar as dificuldades que os estudantes deslocados enfrentam quando saem da região. A falta de alojamento acessível transforma o direito à educação num autêntico pesadelo logístico e financeiro. Nesse sentido o PAN defende um apoio ao alojamento temporário para estudantes deslocados enquanto aguardam residência permanente.

No entanto, para o PAN ” não basta garantir o acesso à educação – é essencial que o conteúdo e os métodos de ensino sejam revistos. Continuamos a ensinar para um mundo que já não existe, ignorando competências cruciais como literacia ecológica, social e emocional, análise crítica e literacia financeira e politica. A escola tem de preparar os jovens para lidar com as crises climáticas, sociais e económicas que moldam o nosso presente e futuro.

Henrique Andrade, Comissário Politico do PAN, é claro: "Na Madeira, a educação tem sido negligenciada por sucessivos governos que preferem políticas de curto prazo a uma visão de longo alcance. Não podemos aceitar que a educação seja tratada como um privilégio ou um luxo. É um direito, um dever coletivo e o pilar de uma sociedade mais justa e sustentável."

O PAN Madeira exige ”acções concretas e imediatas para reformar a educação na Região Autónoma da Madeira. É tempo de pôr fim às desculpas e investir numa educação que seja inclusiva, acessível e verdadeiramente transformadora. A educação é o futuro – e o futuro não pode esperar.”