TAP transportou 983 mil passageiros entre a Madeira e o Continente em 2024

A Transportadora Aérea Portuguesa - TAP transportou um total de 16,1 milhões de passageiros em 2024, o que representa um crescimento de 1,6% face a 2023, revela a companhia em nota emitida.

As rotas com maior crescimento no número de passageiros foram entre Portugal e a América do Norte (EUA e Canadá), que atingiram um total de 1,59 milhões de passageiros, mais 8,9 por cento do que no ano anterior.

As ligações entre a Madeira e o Continente também verificaram um aumento no número de passageiros, com 983 mil pessoas a viajar com a TAP, um crescimento de 3,3% relativamente a 2023. Nas rotas dos Açores, a TAP transportou em 2024 um total de 527 mil passageiros, mais 1,3% do que em 2023.

As rotas do Brasil mantiveram-se também em grande destaque. Em 2024, a TAP transportou um total de mais de dois milhões de passageiros entre o Brasil e a Europa, com um aumento de 7,1% comparativamente ao ano transacto.

"A ultrapassagem da marca dos dois milhões de passageiros num único ano é um novo registo histórico para a TAP", revela a transportadora aérea.

As rotas de África registaram uma redução "muito ligeira" de 0,1% com 1,1 milhões de passageiros entre África e a Europa.

As rotas para a Europa, no seu conjunto, excluindo Portugal, registaram um aumento de 0,9%, para um total de 8,8 milhões de passageiros transportados.

O Load Factor (taxa de ocupação dos voos) foi de 82,3%, mais 1,5 pontos percentuais do que em 2023. Já a oferta de lugares medida em ASK cresceu 1,6% face ao ano anterior.

A receita por lugar, medida em RPK, teve um aumento de 3,4%.