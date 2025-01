Famalicão e Estrela da Amadora empatam a zero e continuam sem vencer em 2025

Famalicão e Estrela da Amadora foram hoje incapazes de alterar o 'nulo' (0-0) na partida da 19.ª jornada e reforçaram as respetivas sequências sem vitórias na I Liga portuguesa de futebol.

Os famalicenses levam nove partidas consecutivas sem triunfos no campeonato - desde novembro do ano passado -, as últimas seis já sob o comando de Hugo Oliveira, e ocupam o 12.º lugar, com 21 pontos, sendo que nos últimos 16 encontros apenas alcançaram uma vitória.

Já o Estrela da Amadora averbou o quatro jogo seguido sem vencer e continua sem triunfar fora de casa, estando no 15.º posto, com 17 pontos, apenas dois acima da zona de despromoção.