Atlético de Madrid empata e falha liderança provisória da Liga espanhola

O Atlético de Madrid falhou hoje a possibilidade de se isolar na liderança da Liga espanhola de futebol, ultrapassando provisoriamente o Real Madrid, ao empatar 1-1 na receção ao Villarreal, em jogo da 21.ª jornada.

Os visitantes inauguraram o marcador aos 29 minutos, por Gerard Moreno, através de uma grande penalidade, e o melhor que os anfitriões conseguiram foi restabelecer a igualdade, aos 58, graças ao brasileiro Samuel Lino, que tinha entrado em campo após o intervalo.

O Atlético de Madrid, que tinha perdido na ronda anterior em Leganés (1-0), manteve-se no segundo lugar e até reduziu para um ponto o atraso para o Real Madrid, mas pode ver o rival da capital espanhola aumentar a diferença para quatro, se vencer ainda hoje no terreno do Valladolid.

Os 'colchoneros' podem também sofrer a aproximação do FC Barcelona e do Athletic Bilbau, terceiro e quarto colocados, ambos a seis pontos de distância, enquanto o Villarreal ocupa um seguro quinto lugar, a cinco pontos das posições de acesso à Liga dos Campeões.

Ainda hoje, o Betis subiu ao nono lugar provisório da La Liga, ao vencer por 1-0 no estádio do Maiorca, sexto classificado, graças a um golo tardio marcado pelo congolês Cedric Bakambu, aos 90+6 minutos, numa altura em que a equipa da casa jogava em inferioridade numérica, devido à expulsão de Omar Mascarell, aos 73.