Falha no sistema de retorno do teleférico causa provável de acidente em estância de esqui espanhola

O diretor geral de Emergências do Governo Regional de Aragão admitiu que a causa do acidente que hoje fez dezenas de feridos numa estância de esqui em Astún poderá ter sido "uma falha no sistema de retorno do teleférico".

Miguel Ángel Clavero, em declarações à Aragón TV, citadas pela edição online do El Periódico de Aragón, afirmou que a causa do acidente que está a ser considerada é "uma falha no sistema de retorno do teleférico, que provocou uma quebra de tensão".

Segundo este responsável, a estância está encerrada, com o Governo de Aragão a pedir que "todos evacuem o centro e deixem o parque de estacionamento livre", para facilitar o trabalho dos serviços de emergência.

O acidente num teleférico na estância de esqui de Astún, em Espanha, provocou pelo menos 30 feridos, segundo a edição online do jornal La Vanguardia.

O acidente ocorreu nas pistas do Canal Roya, onde dezenas de esquiadores ainda se encontram no teleférico, aguardando resgate.

Segundo o jornal, o presidente de Aragão, Jorge Azcón, informou na rede social X que está a viajar para o local do acidente, em Huesca.

Dos 30 feridos, pelo menos 17 são considerados graves, de acordo com um balanço provisório das autoridades de Aragão.

Segundo a informação veiculada pela agência Europapress, nove dos feridos estão em estado "muito grave".

O alerta foi dado cerca do meio-dia local (11:00 em Portugal), tendo sido enviados para a zona meios aéreos do Governo de Aragão - dois helicópteros médicos - e da Comunidade Autónoma de Navarra - um avião médico e outro helicóptero de salvamento -, bem como meios dos bombeiros, entre os quais dezenas de ambulâncias, além de um grupo de psicólogos.

Os hospitais da zona estão em alerta para a chegada dos feridos.

O ferido mais grave é uma mulher transferida de helicóptero para o Hospital Miguel Servet, em Saragoça.

Entretanto, o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sanchéz, manifestou-se "chocado" com o acidente.

"Falei com o presidente de Aragão, Jorge Azcón, para lhe oferecer todo o apoio do Governo", disse Sánchez, que transmitiu através das suas redes sociais 'todo o seu afeto aos feridos e às suas famílias'.