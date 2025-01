FC Barcelona goleia Real Madrid e conquista Supertaça espanhola

O FC Barcelona conquistou hoje pela 15.ª vez a Supertaça espanhola de futebol, depois de golear o Real Madrid, por 5-2, na final da competição que se disputou em Jeddah, na Arábia Saudita.

Depois de Thibaut Courtois já ter evitado dois golos ao FC Barcelona, o Real Madrid inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, por Kylian Mbappé, após um contra-ataque rápido e uma boa jogada individual.

Em desvantagem, os catalães mantiveram-se por cima do encontro e chegaram ao empate, aos 22 minutos, por Lamine Yamal, que aproveitou um passe de Robert Lewandowski e a apatia da defesa 'merengue' para rematar colocado fora do alcance de Courtois.

Os erros da equipa de Madrid iam-se acumulando e Eduardo Camavinga entrou de forma negligente sobre Gavi na área, com o árbitro, depois de alertado pelo videoárbitro, a marcar uma grande penalidade, convertida por Lewandowski aos 36 minutos.

Com a equipa 'merengue' completamente perdida, os 'culés' ainda aumentaram a vantagem duas vezes antes do intervalo, com Raphinha, de cabeça, a fazer o 3-1 aos 39 minutos, após um grande passe de Jules Koundé, com o brasileiro, antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, a assistir depois Alejandro Baldé para o 4-1, aos 45+10.

O Real Madrid entrou com vontade de mudar o rumo da partida e Rodrygo acertou na barra logo no recomeço, mas Raphinha na resposta aumentou para 5-1, aos 48 minutos.

Novamente alertado pelo VAR, o árbitro Gil Manzano expulsou o guarda-redes Wojciech Szczesny, por ter derrubado Mbappé quando seguia isolado, com o Real Madrid a reduzir na sequência do livre direto, apontado de forma perfeita por Rodrygo, aos 60 minutos.

Mesmo em vantagem numérica, o Real Madrid foi incapaz de colocar em causa o domínio do FC Barcelona e repetir o triunfo da última temporada na Supertaça, que lhe permitiria igualar o recorde de triunfos dos catalães, que passam a somar 15, mais dois do que os 'merengues'.