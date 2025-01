André Barreto será orador de uma sessão FNAC Talks na FNAC Madeira

No próximo dia 28 de Janeiro, terça-feira, às 18h45, André Barreto, administrador e director-geral da Quintinha de São João, será o orador principal de uma sessão FNAC Talks no auditório da FNAC Madeira, no Madeira Shopping, Funchal.

"Com uma vasta experiência na hotelaria e turismo e uma carreira marcada por projectos de sucesso, como a concepção e implementação da Quintinha de São João, André Barreto trará ao público a sua visão única e cativante através do tema ‘AM/FM’", revela em nota à imprensa.

A sessão é gratuita e aberta ao público em geral, sem necessidade de inscrição, mas está limitada à lotação do espaço.

Além da apresentação do tema principal, a sessão tem como objectivo enriquecer as competências de comunicação em público dos participantes, tais como: a escuta activa; a gestão de tempo; a linguagem corporal; a estruturação do conteúdo; entre muitos outros". Funchal Agora Speakers

Natural do Funchal, André Barreto é administrador e director geral da Quintinha São João e um defensor fervoroso da Madeira. É conhecido pela promoção da hotelaria, do turismo e dos produtos tradicionais locais, além de já ter desempenhado funções como vogal da direcção da Associação de Promoção da Madeira.

O Funchal Agora Speakers faz parte do Agora Speakers International, uma organização internacional sem fins lucrativos presente em mais de 70 países, dedicada ao desenvolvimento de competências de comunicação, liderança e pensamento crítico.