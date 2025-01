Zelensky pede formato de negociações com Moscovo que inclua Kiev

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky defendeu hoje que as conversações de paz com a Rússia não conseguirão "resultados reais" sem a Ucrânia e pediu aos aliados para procurarem um formato negocial com esse fator.

"É impossível excluir a Ucrânia de qualquer plataforma de negociação. Caso contrário, esta plataforma de negociação não conseguirá resultados efetivos", explicou Zelensky, durante uma reunião em Kiev com a sua homóloga da Moldova, Maia Sandu.

"Antes de qualquer reunião, seja ela qual for, é apropriado estabelecer um formato: como podemos alcançar uma paz justa? Penso que nos devemos concentrar nisso", acrescentou o líder ucraniano, dizendo temer que a Rússia escolha o modelo de um "decreto de paz" sem a aprovação da Ucrânia.

Desde a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas, no passado mês de novembro, as especulações sobre possíveis negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia continuam a aumentar.

Na sexta-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, disse estar "pronto para trabalhar" com os Estados Unidos em "negociações sobre questões ucranianas", elogiando o caráter "pragmático" e "inteligente" do seu homólogo norte-americano.

Embora o Kremlin não tenha clarificado quando poderão ocorrer as negociações, o Governo russo disse estar à espera de "sinais" de Washington, levando Trump a responder que estaria disponível de imediato para reunir com Putin.

No início desta semana, após a sua tomada de posse, Trump descreveu a guerra na Ucrânia como "ridícula" e ameaçou Moscovo com novas sanções económicas se o Kremlin não aceitasse negociações de paz.

Na sexta-feira, o chefe de gabinete presidencial ucraniano, Andrii Yermak, já tinha deixado claro que Kiev se opõe a quaisquer conversações de paz entre Vladimir Putin e Donald Trump sem a Ucrânia.

Yermak sintetizou a posição de Kiev dizendo que Putin quer "negociar o destino da Europa sem a Europa".