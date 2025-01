Zelensky convida Fico a ir a Kiev sexta-feira para reunião sobre gás russo

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respondeu à carta pública do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, instando-os a reunir-se para discutir a possível retomada da passagem de gás russo por território ucraniano, com um convite conciso nas redes sociais.

"OK. Venha na sexta-feira a Kiev", escreveu Zelensky em inglês na sua conta da rede social X (antigo Twitter), numa mensagem em que também partilhou a carta de Fico, que tinha proposto que a reunião se realizasse em território eslovaco o mais brevemente possível.

Zelensky criticou em diversas ocasiões o chefe do Governo eslovaco pela sua alegada subserviência em relação a Moscovo.

O dirigente eslovaco censurou à Ucrânia a decisão de não renovar com a empresa russa Gazprom o contrato para a passagem de gás russo através do seu território, devido aos prejuízos económicos que tal decisão implicará para a Eslováquia.

Kiev suspendeu a passagem do gás russo pelo seu território para não contribuir para o financiamento da agressão militar russa ao seu país.

Zelensky afiançou no domingo que a Ucrânia tinha oferecido à Eslováquia ajuda para aliviar os efeitos da interrupção do fornecimento de gás russo.

"Fico recusou-a arrogantemente", afirmou o Presidente ucraniano, referindo-se na mensagem ao estilo de vida alegadamente luxuoso do chefe do Governo eslovaco e aos seus "negócios obscuros com Moscovo".

Robert Fico deslocou-se em outubro à região ucraniana de Uzhgorod para se reunir com o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmygal, mas não se encontrou com Zelensky nem visitou Kiev.