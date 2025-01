Miguel Brito diz que Câmara do Porto Santo "promete muito, mas cumpre pouco"

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Porto Santo, Miguel Brito, critica o facto de o executivo municipal propagandear várias medidas, mas, na prática, acabar por não cumprir aquilo que promete à população.

Esta sexta-feira, na reunião quinzenal da autarquia, foi aprovada a transferência de quase 2,2 milhões de euros do saldo de gerência anterior para este último ano do actual mandato autárquico, mas, segundo Miguel Brito, esta verba irá estar refletida no orçamento de uma forma propagandística. “A maior parte daquilo que está explanado no orçamento e aquilo que era o programa da Coligação ‘Acredita Porto Santo’ não há de ser cumprido, porque estamos a escassos oito meses das eleições e não há tempo para realizar aquilo com que se comprometeram com a população”, afirmou.

Foi também aprovado um incentivo à natalidade no valor de 500 euros, medida que fica aquém daquilo que o PS tem vindo a defender e que estaria já implementado caso os socialistas fossem poder naquele município. Como referiu o socialista, o partido tem "repetidamente vindo a propor a atribuição, durante três anos, de 120 euros por mês por cada criança nascida, o que perfazia 1.200 euros por ano e um total de 3.600, valor que se revelaria fundamental para apoiar as famílias, tendo em conta o aumento do custo de vida."

Por outro lado, foram aprovados sete pedidos para a venda ambulante, o que, segundo Miguel Brito, só evidencia a "falta de estratégia que este executivo tem tido na questão do ordenamento do território urbano, já que estes terão de vender os seus produtos em barracas espalhadas em vários pontos da cidade, não dignificando a paisagem urbana". Lembrou, também, que o PS sempre defendeu a regulação do sector, criando um sítio único com condições dignas para que estes comerciantes possam comercializar os seus produtos.

A reunião pública de hoje foi a primeira a ser transmitida online, graças a uma proposta apresentada pelo PS. Uma medida que, segundo o socialista, é importante e permite que os porto-santenses possam acompanhar mais de perto o trabalho desenvolvido na autarquia.