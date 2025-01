Passos Coelho reiteira que tenciona manter-se fora da política activa

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho reiterou hoje que tenciona manter-se fora da política ativa, embora continue a surgir em sondagens como potencial candidato à Presidência da República.

"Estou fora da política ativa e estou bem. Não tenciono rever essa minha decisão", garantiu o chefe de Governo entre 2011 e 2015.

Questionado sobre o porquê de surgir nas sondagens, Pedro Passos Coelho assegurou que não pediu para que o seu nome fosse incluído.

"Estou fora da intervenção política ativa e assim me vou manter", insistiu o chefe de Governo entre 2011 e 2015.

Pedro Passos Coelho falava no Campus de Justiça de Lisboa, à margem do julgamento do processo principal do colapso, no verão de 2014, do Banco Espírito Santo (BES) e Grupo Espírito Santo (GES).

Pedro Passos Coelho ouvido hoje como testemunha no caso BES/GES O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho é ouvido hoje como testemunha no processo principal do colapso do Banco Espírito Santo (BES) e do Grupo Espírito Santo (GES), que decorre desde outubro no Tribunal Criminal de Lisboa.

O antigo primeiro-ministro deveria ter sido ouvido hoje como testemunha, mas o depoimento foi adiado devido a uma greve de oficiais de justiça. Para já, não há nova data para Passos Coelho ser inquirido.

As eleições presidenciais estão agendadas para 2026.