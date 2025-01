Quinteto de Sopros 'Atlântida' este sábado na Fundação Princesa Dona Maria Amélia

O Quinteto de Sopros 'Atlântida', da Orquestra Clássica da Madeira, actua este sábado, dia 25 de Janeiro, pelas 18 horas, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia.

Neste concerto serão apresentadas obras do Período Clássico do italiano Giuseppe Cambini e do nosso tempo do italiano Nino Rota, do brasileiro Júlio Medaglia e dos portugueses Pedro Camacho e Eurico Carrapatoso.

Com Pedro Camacho na Flauta, Louise Whipham no Oboé, José Barros no Clarinete, Manuel Balbino no Fagote e Rúben Silva na Trompa, músicos dedicados e experientes, nesta proposta artística que iremos apresentar na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia (conhecida pelo Hospício).

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da Capela. As restantes entradas têm um custo de 10 euros (com desconto para jovens e crianças), com os ingressos a serem adquiridos na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas, até às 18h desta sexta-feira, ou então no próprio dia, a partir das 17 horas, no local do concerto.

"Contamos com a vossa presença que, como sempre, temos o maior gosto em tocar para vós com a alegria e a energia que nos é caraterística", afirmou o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes.