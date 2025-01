Fundação Marítimo Centenário distinguida com o prémio Responsabilidade Social

A Fundação do Futebol da Liga Portugal distinguiu, hoje, seis clubes com o prémio Responsabilidade Social, referente ao mês de Dezembro de 2024. O C. S. Marítimo foi um desses clubes distinguidos, através da Fundação Marítimo Centenário e do seu programa de Bolsas de Estudo, que "reflecte o compromisso da instituição maritimista com o fortalecimento da educação e formação, premiando o mérito dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos madeirenses", escreve o clube em comunicado.

Este prémio, que agora distingue a Fundação Marítimo Centenário, tem como objectivo premiar as iniciativas desenvolvidas pelos clubes que intervêm de forma positiva na sociedade, com impacto crescente na comunidade.