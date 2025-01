Cooperação da Região com a AIMA agiliza processos

A cooperação entre a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) tem permitido a agilização dos processos desencadeados por cidadãos estrangeiros residentes na Madeira.

"Nós tínhamos um protocolo estabelecido com o SEF já há alguns anos, continuado com a AIMA, que tem permitido que os atendimentos sejam mais céleres aqui na Região, porque nós, Direcção Regional, fazemos os agendamentos e depois as pessoas são atendidas pelos serviços administrativos, pelo atendimento da AIMA. Isto permite que os estrangeiros que residem na Região Autónoma da Madeira, em pouco mais de um mês, passem do agendamento ao atendimento ", frisou Sancho Gomes.

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, que acompanha o presidente do Conselho Directivo da AIMA à Região, frisa que esta rapidez no atendimento "não tem paralelo ao nível nacional".

Dados de 2023, últimos que foram tornados públicos, dão conta de que cerca de 5% dos residentes na Madeira são estrangeiros, na ordem das 14 mil pessoas, de 123 nacionalidades.