Deputado Miguel Arruda passa a independente por vontade própria

O deputado Miguel Arruda, eleito à Assembleia de República pelo Chega, passa a independente, por vontade própria. A informação foi avançada pela CNN, confirmada à SIC por fonte próxima do deputado e surge no seguimento das suspeitas de furtar malas nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada, nos Açores.

Esses mesmo órgãos de comunicação social indicam que a decisão foi tomada ainda antes de se reunir com o presidente do partido, André Ventura, com quem tem reunião agendada para as 17 horas desta quinta-feira.

A SIC já havia avançado que 'em cima da mesa' estariam duas propostas: a suspensão do mandato ou a perda da confiança política.

Miguel Arruda já afirmou à SIC que está inocente.