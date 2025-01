Ventura exige explicações ao deputado alvo de buscas e garante tirar consequências

O presidente do Chega, André Ventura, adiantou hoje que vai exigir explicações ao deputado do seu partido alvo de buscas por suspeita de crimes de furto qualificado e contra a propriedade, garantindo tirar consequências se necessário.

"É exigível que sejam dadas explicações e que sejam retiradas consequências se essas explicações não foram satisfatórias. Não vai haver um milímetro de cedência e vamos exigir as mesmas regras que exigimos para os outros, independentemente de ser ou não um deputado do Chega", sublinhou André Ventura.

PSP realiza buscas às casas do deputado do Chega Miguel Arruda A PSP está a realizar hoje à tarde buscas nas casas do deputado do Chega Miguel Arruda em Lisboa e em São Miguel, nos Açores, disse à Lusa fonte policial.

Fonte policial avançou à Lusa que em causa estão suspeitas de crimes de furto qualificado e contra a propriedade, tendo Miguel Arruda furtado malas dos tapetes de bagagens das chegadas dos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada quando viajava de e para os Açores no início e no final da semana de trabalhos parlamentares.

Nos Estados Unidos, onde participou em Washington nas cerimónias de tomada de posse de Donald Trump, o líder do Chega referiu à Lusa que soube do caso com "enorme surpresa a estupefação" e que já manifestou ao deputado Miguel Arruda a intenção de reunir "mal regresse a Lisboa".

"Mas também vou exigir que sejam dadas explicações públicas pelo próprio", vincou, sublinhando que não irá permitir que "haja qualquer refúgio na imunidade [ou] no estatuto de político".

"Sendo um deputado do Chega tem ainda uma responsabilidade maior sobre os eleitores e população em geral do que outro cidadão qualquer. Essa exigência já foi transmitida por mim, que as regras são para cumprir e que vamos exigir ainda mais", acrescentou.

André Ventura frisou também que o partido "não pode ter dois critérios", assegurando que sobre este caso terá "só um, o critério da exigência".

A PSP indicou ainda que o deputado do Chega não foi detido, sendo necessário o levantamento da imunidade parlamentar.

A notícia das buscas foi avançada pelo Público.