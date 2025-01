Cuba é o destino internacional convidado da BTL 2025

A BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market prepara-se para celebrar a sua 35.ª edição, que decorrerá de 12 a 16 de março, com Cuba como Destino Internacional Convidado. Este anúncio reflete o compromisso contínuo da BTL em oferecer uma plataforma privilegiada de promoção de destinos turísticos do mundo, destacando a sua natureza, a cultura e o património.

É com enorme satisfação que anunciamos Cuba como Destino Internacional Convidado da BTL 2025. Este é um país que simboliza autenticidade, paixão e uma enorme diversidade cultural, elementos que queremos destacar nesta edição especial. Esta escolha reflecte também a missão da BTL de promover destinos, proporcionando um olhar mais próximo sobre as suas tradições e potencial turístico e criar oportunidades de negócio Dália Palma, coordenadora da BTL

A participação de Cuba como Destino Internacional Convidado irá incluir uma presença reforçada com apresentações culturais e gastronómicas, bem como iniciativas especiais para promover o destino junto de agentes e dos visitantes em geral. Segundo Niurka Perez Denis, Conselheira de Turismo de Cuba para Espanha e Portugal: "A participação de Cuba como Destino Internacional Convidado na BTL 2025 é uma oportunidade única para mostrar a riqueza da natureza, cultura e do património deste destino, que se mantém na preferência dos portugueses".

A BTL é o maior evento de turismo em Portugal e uma referência na agenda internacional do setor, oferecendo uma plataforma única de negócios e networking.