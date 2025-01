Renovação da Escola do Ribeiro da Alforra custou 815 mil euros

O Governo Regional investiu mais de 800 mil euros em diversas intervenções de conservação e beneficiação na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Ribeiro da Alforra (EB1/PE Ribeiro da Alforra), em Câmara de Lobos – nas imediações da igreja do Carmo.

O edifício escolar construído há mais de 40 anos apresentava algumas patologias e desconformidades, que justificaram as obras ali realizadas no último ano.

A intervenção agora concluída - executada num prazo de 10 meses – motiva a visita, esta quinta-feira, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à escola que é dirigida por Elisabete Barcelos.

Aproveitando os trabalhos de conservação, foram efectuadas diversas intervenções de beneficiação, entre as quais a substituição integral os vãos exteriores do edifício, através da colocação de caixilharia de vidro duplo e corte térmico, o que irá proporcionar um melhor conforto térmico para os utilizadores da escola, foram introduzidos equipamentos de segurança contra o risco de incêndios e instalada sinalização de segurança. Foram ainda recuperados os pavimentos das salas de aula e substituídos os equipamentos sanitários.

A nível estrutural, foi integralmente reabilitado o betão armado do edifício, o qual apresentava já evidentes sinais de degradação, prolongando assim a vida útil do imóvel em perfeitas condições de utilização.

No polidesportivo exterior, foi substituído o antigo pavimento ainda em betão, por um sistema multicamada de elevada elasticidade, apropriado para recintos desportivos, substituída a vedação e iluminação do recinto e colocados novos equipamentos desportivos (redes de voleibol, tabelas de basquetebol e balizas para várias modalidades).

No parque infantil exterior, foi aplicado um novo pavimento sintético em borracha, adequado a este tipo de espaço e colocados novos equipamentos lúdicos.

A EB1/PE Ribeiro da Alforra conta no presente ano lectivo com 174 alunos, 32 professores e 14 funcionários de apoio.