Magna Costa critica "demagogia" e "desconhecimento" de Miguel Castro

A 'dissidente' Magna Costa veio, hoje, a público criticar a "demagogia e mediatismo" que foi dada à tentativa do Chega de ter acesso à área pública da construção da obra do Novo Hospital da Madeira para a realização de uma conferência de imprensa.

Chega impede a sua deputada Magna Costa de falar no parlamento regional A sessão plenária desta quinta-feira teve um início atribulado. Estava previsto que a primeira intervenção do dia fosse feita por Magna Costa, eleita pelo Chega, mas por requerimento do respectivo parlamentar, tal declaração acabou por ser substituída por uma intervenção do líder do partido, Miguel Castro, que falou sobre “promiscuidade” entre PSD e PS.

A deputada, eleita à Assembleia Regional da Madeira pelo Chega, considera ser "um tema sério para todos", nomeadamente, a "possibilidade de vir ou não a parar as obras desta infra-estrutura de elevado interesse público regional, porque está em causa um abertura do concurso público para a construção da terceira fase do Hospital Central e Universitário da Madeira".

Numa nota remetida às redacções, a parlamentar diz que Miguel Castro, líder do CH-Madeira, “continua a dar tiros de pólvora seca em todas as direcções, tentando acertar no alvo PSD, com este tipo de acções", mas que tal só revela "desconhecimento dos estatutos plasmados no regimento parlamentar”,

Magna Costa, apela e defende o cumprimento dos quadros legais, mencionando que “os deputados já deveriam saber que deveriam ter efectuado um requerimento com pedido de agendamento por via da Assembleia Legislativa, uma vez que não se trata de um espaço público porque na fase de uma obra adjudicada, a responsabilidade e segurança compete à empresa privada da empreitada, sendo as visitas e fiscalização da competência do dono da obra".

Nós, eleitos e deputados parlamentares, não podemos usar esta posição de responsabilidade que nos foi confiada e conferida pela população, para alegar direitos Constitucionais e de atividade Parlamentar para este tipo de ações infundadas, porque só demonstra um completo desconhecimento e desorientação em matéria legislativa Magna Costa

A parlamentar alega ainda não ter sido informada desta iniciativa legislativa,

Não fui informada, nem me foi dado conhecimento de qualquer actividade parlamentar, por nenhum dos três deputados ou por parte da funcionária de apoio no nosso gabinete

Acresce que, “este acontecimento, foi mais uma das várias omissões de visitas e de actividades parlamentares, bem como a retirada de informação de toda a actividade e andamento dos assuntos parlamentares, que reiteradamente tem praticado o líder, Miguel Castro", acusa Magna Costa, lembrando que como deputada eleita tem "os mesmos direitos" que os demais membros da bancada do Chega.

