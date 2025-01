Abertas inscrições para o 'Prémio Jovens Talentos' do Conservatório

Estão a decorrer, até dia 21 de Fevereiro, as inscrições para o 'Prémio Jovens Talentos', uma organização do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, com o apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira. Esta será a 4.ª edição que visa reforçar os laços com os antigos alunos da instituição e incentivar a excelência entre os alunos actuais, que se encontram no final do seu percurso educativo na área da música.

Segundo nota à imprensa, o concurso contempla as categorias de Interpretação, Composição e Estudos Musicológico. A entrega de materiais a concurso deverá ser feita até ao dia 30 de Maio, sendo que as informações estão todas disponíveis no site do Conservatório.

"Este prémio é uma demonstração de confiança na qualidade artística dos participantes, ao mesmo tempo que os desafia a contribuir para o desenvolvimento da atividade artística, pedagógica e científica da Região", indica.

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas irá promover um concerto a ser integrado no 'Ciclo Jovens Solistas', com a Orquestra Clássica da Madeira ou com uma das suas estruturas artísticas, sob a responsabilidade da direção artística da Orquestra. Neste evento participará um dos laureados da categoria interpretação, que poderá ainda incluir uma obra da categoria de composição. Caso seja seleccionado mais do que um laureado, haverá igualmente mais do que um concerto.

Podem inscrever-se antigos alunos do Conservatório, que tenham concluído um dos ciclos de ensino (Curso Básico, Secundário do Ensino Artístico Especializado ou Curso Profissional) e tenham até 33 anos de idade, à data-limite de inscrição. Também são contemplados neste concurso actuais alunos do Conservatório, que estejam a frequentar o último ano do Curso Profissional ou do Ensino Secundário.

Os prémios serão atribuídos na cerimónia de comemoração do aniversario do Conservatório, a acontecer em Outubro.