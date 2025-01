MARE-Madeira reforça papel na protecção marinha com novo projecto europeu

O projecto SEAMPHONI, financiado a 100% pelo programa Horizonte Europa, foi lançado com o objectivo de melhorar a avaliação e monitorização de áreas marinhas protegidas (AMP) offshore (além das 12 milhas náuticas). Com um orçamento total de 11 milhões de euros, reúne 24 parceiros de toda a Europa, incluindo as regiões ultraperiféricas da Madeira e de Reunião.

"Coordenado pela Universidade Politécnica da Catalunha, o projeto SEAMPHONI inclui 700 mil euros para o MARE-Madeira/ARDITI/UMa, sob a coordenação de João Canning-Clode, desenvolver trabalho e investigação em AMPs", revela à imprensa. E prossegue: "Especificamente, este financiamento permitirá reforçar a investigação em montes sumbmarinos, ecossistema pelágico e mar profundo na zona económica exclusiva (ZEE) da região, sem depender de fundos regionais, e contribuindo para o posicionamento da Madeira como um centro de referência nestes domínios. Em 2026, o projecto trará à Madeira mais uma importante expedição científica com um navio de investigação e uma equipa internacional de cientistas".

Diz ainda que "o SEAMPHONI centra-se em áreas offshore para além das 12 milhas náuticas, como as montanhas submarinas a nordeste da Madeira e Porto Santo". Conforme acrescenta, "estas regiões, conhecidas pela sua biodiversidade, enfrentam desafios significativos devido à falta de protecção adequada e à dependência de métodos de monitorização dispendiosos que utilizam navios de investigação".

Adianta também que "para responder a estas dificuldades, o projecto está estruturado para testar, integrar e validar três soluções inovadoras de monitorização (DNA ambiental - eDNA, acústica e imagem) e para desenvolver um sistema de observação partilhado para monitorizar estas áreas de forma eficaz e contínua".

Explica igualmente que "o SEAMPHONI visa contribuir significativamente para a meta de 30% de ambientes terrestres, aquáticos, continentais e oceânicos em áreas protegidas até 2030 (a ‘Meta 30x30’), conforme estabelecido na Meta 3 do Quadro Global da Biodiversidade (GBF) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)".

E conclui: "Alinhado com a estratégia para a dinamização da investigação em mar profundo do MARE-Madeira, e também com o projecto TWILIGHTED financiado em 2024, o SEAMPHONI assume assim um papel de destaque como o primeiro projecto de investigação Europeu que abrange AMPs offshore da ZEE da RAM".