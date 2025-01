ASKKSA traz medalhas do 30.° Grande Torneio de Karate Vila das Aves 2025

Decorreu, no sábado, mais uma edição do Grande Torneio Vila das Aves. Um torneio, que há muito tempo é referência, a nível Nacional, sinónimo de qualidade. Numa prova que teve 800 inscritos, os 'tigres' da ASKKSA - Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António "demonstraram, mais uma vez, progressão técnica e aumento positivo, nos indicadores psico-emocionais, culminando com 5 pódios", refere a ASKKSA em comunicado enviado à comunicação social.

Resumo resultados:

1.º Lugar Kata Iniciados Masculino > Tiago Bettencourt;

2.º Lugar Kata Iniciados Masculino > Yuri Dias;

2.º Lugar Kata Iniciado Feminino > Margarida Anjo;

3.º Lugar Kata Cadete Masculino > Tiago Pestana;

3.° Lugar Kata Equipa Família > Rafael, Natacha e Amélia Silva;

5.º Lugar Kata Juvenil Masculino > Santiago Gomes