Chuva forte e mar agitado na Região motivam aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) fez uma nova actualização para o estado do tempo.

A Costa Sul da Madeira está agora sob aviso laranja devido à chuva forte, entre as 6h e as 18 horas de amanhã, dia 20 de Janeiro, assim como as Regiões Montanhosas onde o aviso vigora também entre as 6h e as 18 horas.

Na Costa Sul foi também emitido outro aviso para a agitação marítima, entre as 3h e as 18 horas de terça-feira, dia 21 de Janeiro, onde as ondas podem chegar aos 11 metros.