Bom dia. Manhã de quarta-feira com algum congestionamento na Via Rápida, mais precisamente na faixa entre a Cancela e o Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava, que se estende por cerca de 3 km.

É na zona habitual de forte constrangimento na circulação rodoviária durante as manhãs, mas sem sinais de outros problemas na Via Rápida, mas com algum tráfego entre a rotunda do Hospital e o Campo da Barca, passando por toda a Cota 40.