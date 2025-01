Inauguração "longe de pensar em campanhas"

A menos de um ano de eleições Autárquicas, a inauguração do alargamento e repavimentação do Caminho do Pico, no Monte, obras da Câmara Municipal do Funchal, não é acção de pré campanha, assegura a presidente, Cristina Pedra.

"De forma alguma. Trabalho diário com muita dedicação e empenho, longe de pensar em campanhas", foi a resposta da autarca, que tinha junto a si o presidente do Governo Regional e do PSD/M, Miguel Albuquerque.

Este, por sua vez, reiterou o que já havia dito sobre a escolha de candidatos à presidência das câmaras municipais. Só depois de restabelecida a normalidade na governação regional, ou seja, só após as previsíveis eleições Regionais antecipadas que se prevê para a segunda quinzena de Março, é que tomará a decisão em relação aos cabeças de lista que o PSD/M vai candidatar aos 11 municípios da Região.

Pedro Calado, ex-presidente da Câmara do Funchal, marcou presença na visita presidencial, assim como, o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.