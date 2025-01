Banana paga aos produtores aumentou 188% em 16 anos

Valor atribuído pela empresa que gere os centros de processamento na Madeira ultrapassou os 25 milhões de euros em 2024. Concorrência, sustentabilidade e inovação são desafios que o sector enfrenta. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 21 de Janeiro.

Saiba que outras notícias merecem destaque de capa:

"Ingerência de Ventura silencia Chega-Madeira". Deputados remetem para Miguel Castro as explicações sobre a moção de censura ao governo, ordenada pelo líder nacional contra a decisão da estrutura regional do partido.

"Projectos vencedores sem dinheiro para obras". As propostas para a cobertura dos recintos desportivos de duas escolas do Funchal tiveram cabimento do Orçamento Participativo em 2020/2021 mas o montante aprovado é insuficiente.

"IPSS reclamam melhores salários e financiamento". Deputados da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República ouviram alertas para os custos da insularidade.

"Descida de juros demora o dobro do tempo". Taxa para o crédito à habitação na Madeira recua lentamente para os 4,2%.

